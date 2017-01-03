5 نجوم يرفضون المشاركة في أمم أفريقيا

المصدر: يوسف هجرس– إرم نيوز

مع اقتراب موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام يوم 14 يناير الجاري، بدأ الحديث عن النجوم الكبار المنتظر مشاهدتهم في المحفل القاري المميز، الذي يقام كل عامين.

وتسبب بطولة أمم أفريقيا دائماً، أزمة بالنسبة للاعبين الأفارقة المحترفين، في ظل تعارضها مع بعض الدوريات الأوروبية، والتي تقام مبارياتها في الفترة الحالية.

واعتذر بعض النجوم عن عدم خوض بطولة أمم أفريقيا، وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي، أبرز الأسماء التي رفضت خوض البطولة ..

جويل ماتيب

أعلن المدافع الكاميروني جويل ماتيب، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، رفضه خوض مباريات بطولة أمم أفريقيا 2017، في ظل ارتباطه بمباريات مهمة في الدوري الإنجليزي مع الريدز.

ولن يكون ماتيب اللاعب الوحيد الذي يتمسك بالبقاء، وعدم تلبية نداء منتخب الكاميرون، فالنجوم المحترفون في صفوف الأسود، يمثلون أزمة كبرى قبل بطولة الأمم في ظل رغبة 7 لاعبين في عدم المشاركة بالبطولة.

وتضم قائمة اللاعبين الغائبين عن تشكيلة الكاميرون، بناء على طلبهم أندريه أونانا (أياكس أمستردام) وجي رولان ندي أسيمبي (نانسي) وآلان نيوم (وست بروميتش ألبيون) ومكسيم بوندجي (بوردو) وأندريه- فرانك زامبو أنجيسا (أولمبيك مرسيليا) وإبراهيم أمادو (ليل).

ويرى أحمد حسن ، قائد منتخب مصر الأسبق ، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، إن هذه النقطة تمثل أزمة كبيرة لبطولة أمم أفريقيا طوال تاريخها.

وأضاف: “الأندية الأوروبية تمثل ضغوطًا غير عادية على اللاعبين، لمنعهم من خوض البطولة، ومن الطبيعي أن يستجيب بعض اللاعبين لهذه الضغوط ويغيبون عن البطولة القارية”.

كوادو أسامواه

رفض النجم الغاني كوادا أسامواه لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي المشاركة في بطولة أمم أفريقيا، وأبلغ المدير الفني إفرام غرانت بقراره.

وأصبح أسامواه خارج حسابات منتخب غانا في البطولة، خاصة أنه عائد من الإصابة منذ فترة، ويحتاج للمشاركة حاليًا في صفوف اليوفي، والغياب بسبب أمم أفريقيا قد يؤثر على مستقبله في البيانكونيري.

ولا يمثل غياب أسامواه أزمة بالنسبة لمنتخب غانا في ظل وجود أكثر من لاعب موهوب في وسط الملعب، على رأسهم بارتي وأكواه وأتسو وأوفوري.

وقال أسامة نبيه، المدرب العام لمنتخب مصر، الذي يلعب في مجموعة غانا نفسها لـ”إرم نيوز”، إن غياب كوادا أسامواه لن يؤثر بكل تأكيد على قدرات البلاك ستارز، موضحاً أن منتخب غانا لديه بدائل جاهزة ولاعبون مؤثرون في وسط الملعب.

وأشار إلى أن أسامواه بعيد منذ فترة عن تشكيلة منتخب غانا بسبب كثرة الإصابات التي أبعدته عن المشاركة لفترة.

إفوبي

وجه اللاعب بينيك إفوبي، مهاجم فريق بورنموث الإنجليزي، ضربة موجعة لمنتخب الكونغو الديمقراطية قبل بطولة الأمم.

ورفض إفوبي المشاركة في البطولة لمساعدة فريقه في مشواره بالدوري الإنجليزي، خاصة أنه يقدم مستويات مميزة مع بورنموث خلال الفترة الحالية.

وشارك إفوبي مع بورنموث في الموسم الحالي خلال 17 مباراة، وسجل هدفين في الدوري الإنجليزي، ويأمل اللاعب بتثبيت أقدامه بالبريميرليج.

ساني

أعلن المدافع لودوفيك ساني، لاعب فريق فيردر بريمن الألماني، انسحابه من تشكيلة منتخب السنغال، لخوض بطولة أمم أفريقيا.

وأكد ساني، أنه لا يستطيع المشاركة في البطولة، خاصة أنه عائد من فترة إصابة، وبالتالي سيتأثر مستقبله مع الفريق الألماني بمشاركته في البطولة القارية.

ولعب ساني، 29 عامًا، 13 مباراة مع منتخب السنغال، كما أنه خاض 35 مباراة دولية في مشواره مع أسود التيرانجا.

وسام بن يدر

اختار النجم التونسي وسام بن يدر، اللعب باسم منتخب فرنسا، رافضًا الانضمام لمعسكر منتخب نسور قرطاج، لخوض بطولة أمم أفريقيا.

ويدرك جيداً بن يدر مهاجم إشبيلية الإسباني أن خوضه بطولة أمم أفريقيا سيؤثر على مشواره مما جعله يفضل اللعب لمنتخب فرنسا رغم الزحام الشديد في مركزه كرأس حربة في صفوف الديوك في وجود جريزمان وجاميرو الثنائي المتألق في أتلتيكو مدريد الإسباني وجيرو مهاجم آرسنال.

وأعلن المدرب البولندي هنري كاسبرزاك، المدير الفني لمنتخب تونس، أنه فشل في إقناع بن يدر باللعب باسم نسور قرطاج في البطولة القارية.