تونس.. فوزي البنزرتي يتولى تدريب الترجي

المصدر: محمد رجب - إرم نيوز

أفضت المفاوضات التي جمعت المدرب السابق للنجم الساحلي التونسي فوزي البنزرتي مع مسؤولي الترجي إلى الاتفاق النهائي، المتمثل في إشراف البنزرتي على حظوظ الترجي، بداية من يوم غد الثلاثاء.

وكانت وسائل إعلام مغربية تحدثت عن تحوّل فوزي البنزرتي إلى المغرب للتفاوض مع مسؤولي الوداد البيضاوي، لكن مسؤولي الوداد نفوا الخبر.

والتقى البنزرتي مع رئيس الترجي الرياضي التونسي حمدي المدّب، خاصة بعد رغبة جمهور الترجي في التعاقد مع فوزي البنزرتي الذي سبق أن أحرز ألقابًا مع الفريق، وتمّ الاتفاق، اليوم الأحد، بين الطرفين.

ويُنتظر أن ينطلق فوزي البنزرتي في عمله، مشرفًا على حظوظ الترجي، ليلتقي يوم غد الثلاثاء بالمجموعة في أول حصة تدريبية.

وكان الترجي الرياضي التونسي اتفق مع مدربه عمار السويح، على فسخ العقد، بالتراضي، بعد أن كان هذا الأخير عوّض الفرنسي جون أنيقو في أغسطس 2015.

وسبق للمدرب فوزي البنزرتي أن درّب الترجي الرياضي التونسي في مواسم 1993، و2003، و2007، و2009، و2010، و2017، وهي المرة السادسة في تاريخه.

وأشرف المدرب فوزي البنزرتي على حظوظ أكبر النوادي التونسية، ومنها النادي الأفريقي والترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي الصفاقسي والملعب التونسي، كما درّب أيضًا منتخب الإمارات لكرة القدم، ومنتخب ليبيا لكرة القدم.