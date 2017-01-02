الإصابات وإلغاء ودية إيران يؤرقان المنتخب المغربي

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم رسميًا عن غياب يونس بلهندة، متوسط ميدان نيس الفرنسي، وأسامة طنان، مهاجم سانت إيتيان، عن نهائيات أمم أفريقيا المقرر إقامتها بالغابون بداية من الـ 14 من الشهر الحالي، بسبب الإصابة.

وكان بلهندة أصيب مع فريقه ورغم ذلك التحق بالمنتخب المغربي بالإمارات لعرض نفسه على طبيب المنتخب المغربي، بينما أصيب أسامة طنان خلال المعسكر التدريبي في العين الإماراتية.

وقرر الفرنسي هيرفي رونارد دعوة عزيز بوحدوز، لاعب فريق سانت باولي الألماني، لتعويض غياب طنان، بينما فضل عدم دعوة أي لاعب لتعويض بلهندة.

كما أصيب نورالدين إمرابط برفقة فريقه واتفورد خلال لقاء توتنهام، وما زال الفريق الإنجليزي لم يعلن عن خطورة إصابته، والتي قد تمنعه من حضور النهائيات بدوره.

وأعلن الاتحاد المغربي رسميًا إلغاء اللقاء الودي المقرر، يوم الجمعة المقبل، بملعب طحنون بن محمد بالعين الإمارتية أمام إيران، وقرر البحث عن منتخب بديل في أقرب فرصة لتعويضه.

وتتجه النية لتعويض إيران بمنتخبي غانا أو سلوفاكيا، اللذين يتواجدان في الإمارات في معسكر تدريبي، وتبدو سلوفاكيا أقرب لرغبة المدرب الفرنسي في عدم مواجهة فريق أفريقي في اللقاءات الودية قبل أيام من بداية نهائيات البطولة.

ويلعب المغرب في المجموعة الثالثة بكأس الأمم إلى جوار ساحل العاج والكونغو الديمقراطية وتوغو.

وتنطلق كأس الأمم الأفريقية في الـ14 من يناير/ كانون الثاني المقبل وسيبدأ المغرب مشواره أمام الكونغو الديمقراطية يوم الـ 16.