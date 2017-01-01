محرز أفضل لاعب أفريقي في استفتاء “المنتخب” المغربية

المصدر: الرباط - إرم نيوز

نال الدولي الجزائري رياض محرز جائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب أفريقي في 2016 في استفتاء صحيفة “المنتخب” الرياضية المغربية بعدما قاد ليستر سيتي لإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي.

وحصل محرز على 206 نقاط في الاستفتاء الذي شارك فيه 40 صحفيًا من أفريقيا وخارجها إضافة لزوار موقع الصحيفة على الإنترنت.

وتفوق محرز – الذي فاز الشهر الماضي بجائزة أفضل لاعب عربي في استفتاء صحيفة “الهداف” الجزائرية – على الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ مهاجم بروسيا دورتموند (170 نقطة) والمصري محمد صلاح مهاجم روما (84).

ومحرز – الموجود أيضًا في قائمة مختصرة من 3 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب أفريقي – هو ثاني لاعب عربي يفوز بجائزة الأسد الذهبي بعد محمد أبوتريكة صانع لعب منتخب مصر السابق الذي نالها عام 2008.

وديدييه دروغبا مهاجم ساحل العاج وتشيلسي السابق هو الأكثر فوزًا بجائزة الأسد الذهبي إذ حققها 4 مرات في 2005 و2006 و2007 و2012 بينما فاز بها صمويل إيتو مهاجم الكاميرون السابق 3 مرات.