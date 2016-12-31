ليكينس يستبعد مجاني وفيغولي من قائمة الجزائر في “أمم أفريقيا”

المصدر: الجزائر - إرم نيوز

استبعد جورج ليكينس مدرب الجزائر الثنائي كارل مجاني وسفيان فيغولي من تشكيلته لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تنطلق في الغابون الشهر المقبل.

وتلعب الجزائر ضد زيمبابوي في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة الثانية التي تضم أيضًا تونس والسنغال.

وشارك مجاني في 8 مباريات مع ليغانيس الإسباني هذا الموسم بينما لا يشارك فيغولي مع ويستهام يونايتد الانجليزي بصفة أساسية.

وضم المدرب البلجيكي – الذي تولى قيادة الجزائر خلفًا للصربي ميلوفان رايفاتش – ثنائي اتحاد العاصمة ربيع مفتاح ومحمد بن يحيى إضافة لياسين كادامورو مدافع سرفيت السويسري.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس المرمى: رايس وهاب مبولحي (أنطاليا سبور) شمس الدين رحماني (مولودية بجاية) مليك عسلة (شبيبة القبائل).

مدافعون: عيسى ماندي (ريال بيتيس) هشام بلقروي (الترجي) رامي بن سبعيني (ستاد رين) محمد بن يحيى وربيع مفتاح (اتحاد العاصمة) مختار بلخيثر (الأفريقي) ياسين كادامورو (سرفيت) جمال مصباح (كروتوني) فوزي غلام (نابولي).

لاعبو وسط: نبيل بن طالب (شالكة) عدلان قديورة (واتفورد) سفير تايدر (بولونيا) ياسين براهيمي (بورتو) مهدي عبيد (ديغون) رشيد غزال (أولمبيك ليون) رياض محرز (ليستر سيتي).

مهاجمون: إسلام سليماني (ليستر سيتي) بغداد بونجاح (السد القطري) هلال العربي سوداني (دينامو زغرب) سفيان حني (أندرلخت).