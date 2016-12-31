فيغولي ومجاني خارج قائمة الجزائر في بطولة أمم أفريقيا

المصدر: الجزائر – إرم نيوز

كشفت صحيفة جزائرية أن سفيان فيغولي، لاعب نادي ويست هام الإنجليزي، وكارل مجاني، مدافع نادي ليغانيس الإسباني، لن يكونا ضمن قائمة المنتخب الجزائري التي تستعد للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها الغابون بين الـ 14 من كانون الثاني/ يناير، والخامس من شباط/فبراير المقبلين.

وذكرت صحيفة “الخبر” عبر موقعها الإلكتروني، مساء أمس الجمعة، أن تصريحات فيغولي ومجاني عقب المباراة التي خسرها “محاربو الصحراء” أمام نيجيريا 3/1 في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2018 بروسيا، كانت السبب في استبعادهما من القائمة الرسمية.

وكان فيغولي انتقد خيار الاتحاد الجزائري بالتعاقد مع المدرب الصربي ميلوفان راييفاتش، الذي استقال بعد التعادل أمام الكاميرون 1/1 في الجولة الأولى من تصفيات المونديال، بينما اعترف مجاني أن الجزائر لا تمتلك منتخبا كبيرا بعد الخسارة أمام نيجيريا.

ويعتبر فيغولي إحدى ركائز “الخضر” رغم غيابه عن التشكيل الأساسي في الفترة الأخيرة، بسبب قلة مشاركاته مع ناديه ويست هام، في حين يظل مجاني القائد الأول للمنتخب.

ويكشف البلجيكي جورج ليكنس، المدير الفني للمنتخب الجزائري، عن قائمة الـ23 لاعبا الذين سيشاركون في البطولة، بعد غدا الاثنين، في مستهل مؤتمره الصحفي الذي يعقده بملعب الخامس من يوليو بالعاصمة الجزائر.

وتلعب الجزائر في دورة الغابون في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات تونس والسنغال وزيمبابوي.