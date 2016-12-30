محرز يعلّق على خسارة جائزة غلوب سوكر أمام صلاح

المصدر: إرم نيوز - متابعات

أبدى الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي احترامه للنجم المصري محمد صلاح لاعب روما الإيطالي، نافيًا وجود كراهية بينهما بعد فوز المصري بجائزة “جلوب سوكر” لأفضل لاعب عربي عام 2016.

وقال محرز في تصريحات نقلتها صحيفة “الهداف” الجزائرية” إنه يكن كل الاحترام والتقدير لمحمد صلاح، نافيًا وجود غيرة بينهما بعد فوز لاعب روما الإيطالي بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب عربي في 2016.

وقال محرز إنه حصل على جائزة أفضل لاعب عربي في 2016 حسب تصويت صحيفة “الهداف” الجزائرية، بينما حصل صلاح على جائزة جلوب سوكر.

وأكد محرز أن جائزة جلوب سوكر ليست مهمة بالقدر الذي يجعله يشعر بالغيرة من صلاح.

ويستعد الثنائي محمد صلاح ورياض محرز لقيادة منتخبي مصر والجزائر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في 14 يناير المقبل في الغابون.