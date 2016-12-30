المغرب.. فوزي البنزرتي في طريقه لتدريب الوداد البيضاوي

المصدر: إرم نيوز - محمد رجب

وصل المدرب التونسي فوزي البنزرتي إلى المغرب للتفاوض مع إدارة الوداد البيضاوي للتعاقد معه للإشراف على حظوظ النادي المغربي.

وأكدت وسائل إعلامية مغربية وصول البنزرتي إلى المغرب، مشيرة إلى وجود اتصالات متقدمة بين مسؤولي الوداد والمدرب التونسي منذ ابتعاده عن تدريب النجم الساحلي، بداية الأسبوع الجاري.

وكانت إدارة النجم الساحلي أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، إنهاء التعاقد مع المدرب فوزي البنزرتي، بعد الاتفاق بين الطرفين، مؤكدة تعاقدها مع المدرب الفرنسي هيبار فيلود لمدة موسم ونصف قابل للتجديد بداية من غرة جانفي/يناير 2017.

وتحصل فوزي البنزرتي على بطولة الدوري التونسي نهاية الموسم الماضي مع النجم الساحلي 2015-2016، وأحرز معه كأس تونس في أغسطس 2015، ثم كأس الاتحاد الإفريقي في نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام.

وسبق أن قاد فوزي البنزرتي، الرجاء البيضاوي المغربي في ديسمبر/كانون الأول 2013 لمركز الوصافة ضمن كأس العالم للأندية، فقلده الملك محمد السادس وسامًا بدرجة ضابط.