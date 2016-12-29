الوداد عازم على تجاوز الكوكب المتعثر في الدوري المغربي

المصدر: الرباط - إرم نيوز

يسعى فريق الوداد البيضاوي العائد للانتصارات بعد خمسة تعادلات متتالية لتأكيد استفاقته التي كانت على حساب حامل اللقب ومضيفه الفتح الرباطي عندما يواجه في قمة متناقضات الجولة 15 والأخيرة من مرحلة الذهاب من دوري المحترفين المغربي لكرة القدم ضيفه المتعثر الكوكب المراكشي.

واستعاد الوداد البيضاوي صدارة الدوري عقب فوزه الصعب على حساب الفتح الرباطي 2-1 في قمة الجولة السابقة ليرفع رصيده إلى 30 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن المتصدر السابق الدفاع الحسني الجديدي الذي سيكون في اختبار أصعب وهو يستقبل الرجاء البيضاوي.د

وتقام مباراة الوداد البيضاوي مع ضيفه الكوكب المراكشي بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط بسبب استمرار إغلاق ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء لخضوعه لإصلاحات وتجديدات شاملة.

واعترف الفرنسي سيباستيان ديسابر مدرب الوداد البيضاوي أن فريقه كان يعاني من تراجع الأداء الجماعي دفاعيًا وهجوميًا وقال “في مباراة الفتح الرباطي تحسن الأداء الدفاعي خاصة في ظل عودة يوسف رابح كما أننا عرفنا كيف نستغل الفرص التي أتيحت لنا بجانب أننا -عكس المباريات الأخيرة- حافظنا على تقدمنا في آخر الدقائق لنحقق فوزًا مستحقًا لنستعيد بذلك الصدارة.”

وأضاف: “علينا أن نؤكد هذه الصحوة إذ رغم أننا وصلنا إلى 30 نقطة وهو الهدف الذي سطرناه في البداية علما بأني توليت المسؤولية في مباراة إياب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك المصري فإننا عازمون على تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة أمام الكوكب المراكشي رغم أن المهمة لن تكون سهلة.”

وسيكون بإمكان ديسابر أن يستفيد من خدمات لاعبيه الدوليين المهاجم اسماعيل الحداد والمدافع أمين العطوشي بعد أن سمح لهما مدرب منتخب المغرب إيرفي رينار بعدم مرافقة وفد منتخب أسود الأطلس الذي يقيم معسكرًا إعداديًا مغلقًا بمدينة العين الإماراتية استعدادًا لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

ويعيش الكوكب المراكشي أسوأ وضع فني وإداري بعد أن تسببت الخسارة الأخيرة 2-1 أمام أولمبيك خريبكة وهي الهزيمة الثامنة والخامسة على التوالي في الانفصال عن المدرب فؤاد الصحابي وتعويضه مؤقتًا بالدوليين السابقين يوسف مريانة وأحمد البهجة اللذين كانا ضمن الطاقم الفني المساعد.

وتراجع الكوكب المراكشي إلى المركز 15 وقبل الأخير بعد تجمد رصيده عند 12 نقطة.

وسيكون الدفاع الحسني الجديدي الذي فقد الصدارة إثر التعادل في آخر مباراتين أمام فريقين من أسفل الترتيب وهما النادي القنيطري وشباب قصبة تادلة في اختبار صعب أمام ضيفه الرجاء البيضاوي الذي اكتفى بالتعادل 1-1 في آخر جولة أمام الجيش الملكي ما جعله يتراجع إلى المركز الرابع.

وسينتقل اتحاد طنجة المنتشي بفوز كبير 4-1 أمام جاره المتعثر شباب الريف الحسيمي ما جعله يصعد إلى المركز الثالث برصيد 26 نقطة إلى العاصمة الرباط ليلعب في ضيافة الجيش الملكي يوم الأحد في لقاء قمة رغم تواجد الفريق العسكري في المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

ويحتضن ملعب سانية الرمل بتطوان في شمال البلاد مباراة قوية بين المغرب التطواني والفتح الرباطي وهما معا بطلان سابقان للدوري في آخر أربع سنوات لكن أداءهما لا يستقر على حال.

وفي باقي المباريات يلعب نهضة بركان مع أولمبيك أسفي وشباب الريف الحسيمي مع حسنية أغادير.

ويلتقي النادي القنيطري مع ضيفه شباب قصبة تادلة ويواجه أولمبيك خريبكة جاره شباب أطلس خنيفرة.