الجزائري عنتر يحيى يعلن اعتزاله كرة القدم

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أعلن الدولي الجزائري السابق عنتر يحيى اعتزاله كرة القدم نهائيا، بعد مسيرة استمرت 16 عاما كلاعب محترف في عدد من الفرق الأوروبية والعربية، مثل أيضا خلالها منتخب الجزائر في 54 لقاءً وسجل 6 أهداف.

ويشتهر المدافع، البالغ من العمر 34 عاما، بلقب بطل موقعة أم درمان السودانية 2009، حيث تواجه المنتخبان المصري والجزائري في لقاء فاصل لبلوغ مونديال جنوب أفريقيا 2010، وكان هدفه في الدقيقة 40 كافيا لمحاربي الصحراء بالتأهل.

وشهد اللقاء أحداث عنف أثرت لفترة على العلاقات الجزائرية المصرية، كما شكل هدفه ضربة قاضية لأحلام جيل رائع للكرة المصرية توج بأمم أفريقيا 3 مرات متتالية وفشل في بلوغ نهائيات كأس العالم.

ولعب “عنتر” لعدة أندية حيث بدأ مشواره في إنتر ميلان وانتقل لفرنسا للعب لأندية باستيا ونيس، ثم في ألمانيا مثل بوخوم وكيزرسلاوتن، وفي اليونان مثل بالاتينياس، كما لعب عربيا لأندية النصر السعودي والنجم الساحلي التونسي وأنهى مشواره في السنتين الأخيرتين في أندية هواة في فرنسا.

يشتهر المدافع السابق للمنتخب الجزائري بكونه أول لاعب في العالم يستفيد من قانون الفيفا لتغيير منتخب بلاده مرة واحدة، حيث لعب في صفوف المنتخبات الفرنسية الصغرى ليحصل على حكم من الفيفا باللعب لمنتخب الجزائري في 2004.