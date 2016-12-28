“كاف” يصدر أزمة للمنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا

المصدر: كريم محمد- إرم نيوز

وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، تحذيرًا شديد اللهجة للمنتخبات المشاركة، في بطولة أمم أفريقيا 2017 بالغابون، المقرر انطلاقها منتصف يناير المقبل.

وأرسل كاف، خطابًا رسميًا، للمنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا بالغابون، وحذرها، فيما يتعلق بقوائم اللاعبين.

وحدد الاتحاد الأفريقي، يوم 4 يناير، موعدًا أخيرًا لإرسال قوائم المنتخبات النهائية، المشاركة في البطولة، وفي حالة حدوث تجاوزات، ستفرض عقوبات على المخالفين، بدفع غرامة مالية تقدر بـ19 ألف دولار، بالإضافة لتقليص عدد اللاعبين المشاركين، من 23 لاعبًا إلى 21 فقط.

وسيطرح هذا الأمر، مشاكل كبرى للمنتخبات التي لن تبعث قوائمها في الوقت القانوني، إذ يؤثر هذا القرار على العديد من الفرق، التي برمجت لقاءات ودية بعد 4 يناير، بجانب أن بعض الأندية قررت تسريح لاعبيها، قبل كأس أمم أفريقيا، بأيام معدودة.

يشار، إلى أن عقوبات الكاف السابقة، فيما يخص موضوع قوائم المنتخبات، كانت تقتصر فقط على الغرامات المالية.