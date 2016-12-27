عربيان في قائمة أفضل لاعب في العالم.. من هما؟

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

حل المصري محمد صلاح جناح روما الإيطالي في المركز الـ 93 والجزائري إسلام سليمان مهاجم ليستر سيتي الحالي وسبورتنغ لشبونة السابق في المركزالـ 82 في لائحة أفضل 100 لاعب حسب تصنيف المجلة الفرنسية ” ليكيب “.

ونشرت المجلة الفرنسية أول لائحة لاختياراتها بشأن أفضل 100 لاعب في العالم وضمت المرتبين في الصفوف ما بين 81 و100 وجاءت اللائحة من لجنة من 24 صحفيا.

ومن المحتمل أن تزيد حصة العرب في اللائحة لكون الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي وصاحب المركز السابع في ترتيب الكرة الذهبية سيحصل على ترتيب أفضل من سليماني وصلاح.

المحتلون للصفوف من 81 إلى 100

81 – الإسباني هيكتور بيليرين ( آرسنال )

82- الجزائري إسلام سليماني ( سبورتنغ لشبونة وليستر سيتي )

83- المكسيكي خافيير هيرنانديز ( بايرن ليفركوزن )

84- الأرجنتيني ماورو إيكاردي ( أنتر ميلانو )

85- الويلزي جو ألين ( ليفربول / ستوك سيتي )

86 – البولندي كميل جيليك ( تورينو / موناكو )

87- الإسباني دافيد دي خيا ( مانشستر يونايتد )

88- الأرميني هنريك مخيتيريان ( بروسيا دورتموند / مانشستر يونايتد )

89- الإيطالي أنتونيو كاندريفا ( أنتر ميلانو )

90- الفرنسي ستيفن نزونزي ( إشبيلية )

91 – الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما ( أسي ميلان )

92- الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو ( برشلونة )

93- المصري محمد صلاح ( روما )

94- البلجيكي توبي ألديرفيريلد ( توتنهام )

95- الأرجنتيني نيكولاس جايتان ( أتلتيكو مدريد )

96- البلجيكي روميلو لوكاكو ( إيفرتون à

97- الإنجليزي داني روز ( توتنهام )

98- السنغالي خاليدو كوليبالي ( نابولي )

99- الإنجليزي جوردان هيندرسون ( ليفربول )

100- البرتغالي جواو ماريو ( سبورتينغ لشبونة / انتر ميلانو )