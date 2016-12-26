محرز أفضل لاعب عربي في استفتاء الهداف الجزائرية

المصدر: الجزائر - إرم نيوز

فاز الجزائري رياض محرز بجائزة أفضل لاعب عربي لكرة قدم في 2016 خلال الاستفتاء السنوي لصحيفة “الهداف” الجزائرية الذي نُشرت نتائجه اليوم الاثنين بينما حصل المصري مؤمن سليمان على جائزة أفضل مدرب عربي في 2016.

وتفوق محرز بفارق كبير على المصري محمد صلاح صاحب المركز الثاني في الاستفتاء الذي شاركت فيه 108 وسائل إعلام عربية ودولية.

وجاء فوز محرز بالجائزة بعدما قاد ليستر سيتي للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه فيما كان يشبه المعجزة.

ونال محرز 470 نقطة مقابل 250 لصلاح نجم روما المتألق في دوري الدرجة الأولى الإيطالي ومع منتخب مصر.

وبعد موسمه الرائع مع ليستر سيتي فاز محرز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي كما نال جائزة أفضل لاعب أفريقي من هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

واحتل محرز أيضًا المركز السابع في تصنيف أفضل لاعبي العالم في 2016 ضمن ترشيحات الكرة الذهبية لمجلة “فرانس فوتبول”.

وجاء الإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري) في المركز الثالث بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2016 ومساهمته في تأهل العين لنهائي دوري أبطال آسيا.

واحتل المهاجم الجزائري إسلام سليماني زميل محرز في ليستر سيتي المركز الرابع.

* سليمان أفضل مدرب

أما في ترشيحات أفضل مدرب فقد حصل المدرب الشاب مؤمن سليمان المدرب السابق للزمالك المصري على الجائزة.

وقاد سليمان الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة منذ 2002 لكنه خسر في النهائي أمام ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي بينما تُوِّج بكأس مصر على حساب الغريم التقليدي الأهلي في فترة قصيرة تقل عن 4 أشهر.

وتفوق سليمان – الذي استقال من تدريب الزمالك الشهر الماضي – في الاستفتاء على الجزائري ناصر سنجاق والمغربي وليد الركراكي.

ونال سليمان 343 نقطة في الاستفتاء بفارق طفيف عن سنجاق (325 نقطة) الذي قاد مولودية بجاية الجزائري لنهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكنه خسر أمام مازيمبي ثم ترك المنصب بسبب خلافات إدارية.

وحصل الركراكي – الذي قاد الفتح الرباطي للتتويج بدوري المحترفين المغربي وبلوغ قبل نهائي كأس العرش وكأس الاتحاد الأفريقي – على 291 نقطة.