إيران تتهم الإمارات بعرقلة مباراتها الودية مع المغرب

المصدر: طهران - إرم نيوز

اتهم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الإثنين، الإمارات، بمحاولة عرقلة المباراة الودية بين المنتخب الإيراني ونظيره المغربي المقرر إقامتها في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في 7 من يناير المقبل.

وقال الأمين العام للاتحاد الإيراني علي رضا أسدي، إن الاتحاد الإماراتي أبلغنا بعدم إدراج استضافة المباراة الودية بين المنتخب الإيراني ونظيره المغربي على جدول أعماله.

مضيفًا: “المنتخب الإيراني سيقيم معسكرًا تدريبيًا له في الإمارات الاثنين المقبل”.

وزعم أسدي أن “الإماراتيين لا يرغبون بتلبية طلب إيران والمغرب لتوفير الظروف اللازمة من بينها تخصيص ملعب لإقامة المباراة الودية”، مشيرًا إلى أن الاتحاد الإيراني لا يزال يجري مفاوضات مع الإماراتيين لحل هذه المشكلة.

وكان موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” أعلن الاسبوع الماضي عن تحديد استاد هزاع بن زايد بمدينة العين لإقامة المباراة الودية بين إيران والمغرب.

ومن المقرر أن يقيم المنتخب الإيراني تدريبات في الامارات استعدادًا لمرحلة الإياب في تصفيات أمم آسيا المؤهلة لكأس العالم الذي سيقام في روسيا 2018.