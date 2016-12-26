المغرب.. الكوكب المراكشي ينفصل عن مدربه الصحابي

المصدر: الرباط - إرم نيوز

أعلن الكوكب المراكشي المتعثر بدوري المحترفين المغربي لكرة القدم اليوم الاثنين انفصاله عن مدربه فؤاد الصحابي لسوء النتائج ما أدى لتراجع الفريق إلى المركز الخامس عشر وقبل الأخير بجدول الترتيب.

وأبلغ محسن مربوح رئيس الكوكب المراكشي رويترز “فعلًا تم اليوم رسميًا الانفصال بشكل ودي عن المدرب فؤاد الصحابي الذي لم تسعفه النتائج في المباريات الأخيرة ما أثر على ترتيب الفريق وقد اتفق الطرفان بالنظر للعلاقات الجيدة بينهما على أن يكون الانفصال وديًا.”

وأضاف مربوح أن يوسف مريانة وأحمد البهجة سيقودان الفريق أمام الوداد البيضاوي في الجولة 15 والأخيرة من الدور الأول لحين اختيار مدرب جديد.

وأكد الصحابي – الذي تولى المسؤولية في سبتمبر الماضي خلفًا لحسن بنعبيشة – هذا القرار وقال لرويترز بهذا الخصوص “كان هناك اتفاق في اجتماع ليلة أمس وهو ما سيتم تفعيله رسميًا اليوم الاثنين وقد حرصت على أن يكون الاتفاق وديًا حيث تخليت عن مستحقاتي حتى آخر الموسم واكتفيت بأجور الأشهر الثلاثة التي قضيتها مع الفريق وفي ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق فقد وافقت على مقترح أن تتم جدولة حصولي على هذه المستحقات.”

وأضاف “لم يعد ممكنًا تحقيق نتائج إيجابية في ظل الظروف التي يمر بها الفريق علمًا بأننا في بداية مهمتنا على رأس الفريق حققنا نتائج إيجابية مع تقديم أداء جيد لكن تداخلت عدة أمور لم تعد تسمح برد فعل إيجابي ما جعلني أفضل أن ننفصل بشكل ودي.”

وساء وضع الكوكب المراكشي بعد خسارته على ملعبه 2-1 أمام ضيفه أولمبيك خريبكة أمس الأحد ضمن الجولة 14 من الدوري المحلي ليتراجع إلى المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 12 نقطة بعد أن خسر ثمان مرات بينها خمس مباريات متتالية.