طه الخنيسي أفضل لاعب في تونس لعام 2016

المصدر: تونس - إرم نيوز

فاز طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في تونس عام 2016 في استفتاء وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية اليوم السبت.

وحصد الخنيسي – الفائز مع الترجي بلقب الكأس – على المركز الأول متفوقًا على ثنائي النجم الساحلي حمزة لحمر ومحمد أمين بن عمر.

ويتصدر الخنيسي قائمة هدافي الدوري التونسي برصيد 9 أهداف بعد 12 جولة من المسابقة.

وقال الخنيسي: “الفوز بالجائزة نقطة مهمة في مسيرتي الرياضية باعتبار قيمة ومصداقية هذا الاستفتاء وعدد المشاركين فيه من إعلاميين وفنيين وهو ما سيضاعف من مسؤوليتي في المستقبل ويدفعني لتطوير مستواي”.

وأضاف لوكالة تونس الرسمية: “التتويج جاء بعد مسيرة ناجحة مع فريقي الترجي والمنتخب الوطني”.

وتُوِّج مصارع التايكوندو أسامة الوسلاتي الفائز بميدالية برونزية في أولمبياد ريو بجائزة أفضل رياضي وجاء لاعب التنس مالك الجزيري في المركز الثاني ثم وائل جلوز لاعب فريق برشلونة الإسباني لكرة اليد بالمركز الثالث.

ونالت لاعبة المبارزة إيناس البوبكري – المتوجة ببرونزية في ألعاب ريو – جائزة أفضل رياضية متقدمة على مروى العامري الفائزة أيضًا ببرونزية أولمبية في منافسات المصارعة بينما حلت ألفة الشارني متسابقة الرماية في المركز الثالث.