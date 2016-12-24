الثلاثي الجزائري المرشح لجائزة أفضل لاعب مغاربي

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أكملت مجلة “فرانس فوتبول” لائحة المرشحين لجائزة أفضل لاعب مغاربي لسنة 2016 بإعلانها عن الثلاثي الجزائري المكون من حامل اللقب رياض محرز وإسلام سليماني وفوزي غلام.

وسيستمر التصويت لغاية الـ 6 من كانون الثاني / يناير 2017 المقبل لتعلن المجلة بعدها عن الفائز والذي من المتوقع أن يظل جزائريا للسنة الخامسة على التوالي بعد إسلام سليماني وياسين براهيمي مرتين ورياض محرز المرشح لخلافة نفسه.

وجاء اختيار المرشحين الجزائريين بناء على عدة معطيات نستعرضها:

فوزي غلام ( نابولي )

يعتبر أبرز ظهير أيسر في الدوري الإيطالي ومن الأفضل في أوروبا إذ يجمع بين قوة المدافع وأناقة الجناح الأيسر، يسهم دائما في محاولات فريقه الهجومية، ودخل بضع مرات فريقَ الأسبوع في الدوريات الأوروبية وفي دوري أبطال أوروبا.

قيمته كمدافع أيسر عصري ولكونه يبلغ 25 سنة فقط دفع فرق كبرى للصراع على ضمه أهمها ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ وتشيلسي.

إسلام سليماني ( ليستر سيتي )

أنهى الموسم الماضي برفقة فريق سبورتنغ لشبونة كثاني هدافي الدوري البرتغالي وسجل للفريق البرتغالي 27 هدفا في كل المسابقات؛ ما دفع ليستر لخطفه مقابل 35 مليون يورو وتمكن بسرعة من فرض نفسه أساسيا ضمن الفريق الإنجليزي.

سجل سليماني هذه السنة 26 هدفا برفقة فريقين في كل المنافسات ويأمل في قيادة منتخب بلاده للفوز بامم أفريقيا الغابون 2017.

رياض محرز ( ليستر سيتي )

أبرز لاعب عربي في سنة 2016 وكان مرشحا لجائزة الكرة الذهبية، وكذلك لجائزة أفضل لاعب في العالم حامل اللقب وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

حل الـ 7 في ترتيب الكرة الذهبية ويعتبر أحد أبرز صانعي الأهداف في أوروبا، فاز السنة الماضية باللقب بحصوله على 67 في المائة من الأصوات ومرشح لخلافة نفسه، ويبقى أمله بالفوز مع منتخب الجزائر بأمم أفريقيا المقبلة.