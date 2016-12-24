موقف محرج لرئيس الرجاء البيضاوي المغربي (فيديو)

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

وجد سعيد حسبان رئيس الرجاء البيضاوي المغربي نفسه في موقف محرج بعدما نشر أحد أعضاء الفريق فيديو يؤكد من خلاله تعرضه لعملية ابتزاز من طرف الرئيس حيث طالبه بتقديم واجب الانخراط نقدا بالمخالفة للقانون.

ويظهر من الفيديو أن رئيس الفريق الأخضر ضرب موعدا مع المنخرط في أحد شوارع مدينة الدار البيضاء حيث سلمه مبلغا ماليا وطالبه بإعطائه بطاقة العضوية في الفريق وهو ما رفضه سعيد حسبان في الحين.

ويفرض القانون المنظم للنوادي الرياضية أن يسلم المنخرط واجبه السنوي في حساب النادي في البنك ويتسلم وصلا بذلك يعطي نسخة منه لأمين المال قبل أن يحصل رسميا على بطاقة الانخراط.

ويمر فريق الرجاء البيضاوي بأزمة مالية أثرت على مسيرته إذ هدد لاعبوه مرارا بالإضراب عن اللعب مطالبين بتسلم مستحقاتهم.