تأهل الترجي والأفريقي للمرحلة الحاسمة في الدوري التونسي

المصدر: تونس - إرم نيوز

فاز الترجي والأفريقي على مستقبل قابس والملعب القابسي على الترتيب ليضمن قطبا العاصمة التونسية التأهل إلى المرحلة الحاسمة للتتويج بلقب الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم قبل جولتين على نهاية الدور التمهيدي للمسابقة اليوم الجمعة.

وأحرز الترجي هدفين في الشوط الثاني ليتغلب 2/0 على ضيفه مستقبل قابس ليعود الفريق الذي يقوده عمار السويح لطريق الانتصارات بعد تعادلين متتاليين.

وافتتح صانع اللعب سعد بقير التسجيل للترجي من تسديدة أرضية من داخل المنطقة بعد 6 دقائق من بداية الشوط الثاني قبل أن يحسم المهاجم طه ياسين الخنيسي تفوق فريقه بإحراز الهدف الثاني قبل دقيقة من النهاية.

ورفع الترجي رصيده إلى 26 نقطة في صدارة المجموعة الثانية بينما توقف رصيد مستقبل قابس عند 13 نقطة في المركز الخامس من 12 مباراة لكل منهما.

وسجل الجناح الأيسر بسام الصرارفي هدفًا في الشوط الأول ليقود الأفريقي للفوز خارج أرضه 1/0 على مضيفه الملعب القابسي.

وجاء هدف الصرارفي من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليرفع الأفريقي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني متأخرًا عن الترجي بنقطتين.

وسيحتاج الملعب القابسي إلى معجزة لانتزاع بطاقة التأهل الثالثة للمرحلة الحاسمة من المنافسة على اللقب بعد أن توقف رصيده عند 14 نقطة متأخرًا بـ 6 نقاط عن نجم المتلوي صاحب المركز الثالث.

ويلتقي المتلوي مع الأولمبي الباجي ومستقبل المرسى مع حمام الأنف ضمن المجموعة ذاتها غدًا السبت.

النجم الساحلي يواصل التراجع

وواصل النجم الساحلي حامل اللقب مستواه المتراجع بخسارته خارج أرضه 1/0 أمام البنزرتي.

وهذه الخسارة الثالثة للنجم الساحلي في 12 مباراة ليتوقف رصيده عند 23 نقطة في المركز الثاني للمجموعة الثانية بفارق نقطة عن الصفاقسي الذي يلتقي في وقت لاحق مع اتحاد تطاوين.

وسجل هدف المباراة الوحيد أسامة الدراجي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لينعش آمال البنزرتي في انتزاع المقعد الثالث المؤهل لمرحلة التتويج بعدما ارتفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع متأخرًا بفارق الأهداف عن اتحاد بنقردان الذي يواجه ترجي جرجيس غدًا السبت.