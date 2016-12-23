تعرّف على ممثلي تونس في استفتاء أفضل لاعب مغاربي

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن أسماء الثلاثي التونسي المرشح لجائزة أفضل لاعب مغاربي لسنة 2016 وضمت: أيمن عبد النور ووهبي الخرزي وعلي معلول.

وكانت المجلة قد نشرت ليلة الأربعاء عن أسماء الثلاثي المغربي وستنشر ليلة الجمعة أسماء الثلاثي الجزائري المتنافسين على خلافة رياض محرز الفائز باللقب السنة الماضية.

وجاء اختيار الثلاثي التونسي لعدة معطيات ذكرتها المجلة الفرنسية نستعرضها:

علي معلول ( الأهلي المصري )

يعتبر ظهيرا أيسر عصري توج الموسم الماضي برفقة فريقه السابق النادي الصفاقسي بلقب أفضل هداف في الدوري التونسي بـ16 هدفا وهو ما دفع الأهلي المصري للتعاقد معه رغم كونه تلقى عروضا قوية من طرف أندية فرنسية.

وتمكن علي معلول من إيجاد مكان رسمي في الفريق المصري كما يعول عليه المدرب هنري كاسبرزاك في نهائيات أمم إفريقيا في الغابون 2017.

وهبي الخزري ( سندرلاند )

انتقل في بداية السنة نحو الدوري الإنجليزي الممتاز قادما من بوردو الفرنسي مقابل 11،5 مليون يورو وقدم نصف موسم جيدا برفقة فريق ساندرلند لكنه يعاني في بداية الموسم الحالي في ضمان مكان رسمي في الفريق الإنجليزي.

ويعتبر وهبي الخزري أحد العناصر المهمة في منتخب تونس وقد تشكل نهائيات أمم إفريقيا فرصة أمامه لاستعادة الثقة والتألق.

أيمن عبد النور ( فالنسيا )

يعتبر أفضل لاعب تونسي في أوروبا رغم كونه عاش نصف السنة الأولى بصعوبة برفقة فريقه الإسباني لكن تعيين الإيطالي تشيزاري برانديلي مدربا لفالنسيا أعاد له الثقة مجددا عبر إشراكه في خطة 3-5-2 مما جعل عدة فرق كبرى تعود لمحاولة التعاقد معه أبرزها أنتر ميلانو وإيفرتون.

ويعتبر قائد المنتخب التونسي والذي يحلم بالتأهل لمونديال روسيا 2018 لكن في البداية ينتظر التألق في نهائيات أمم إفريقيا الغابون 2017 ويأمل بحمل الكأس.