العكايشي يغيب عن نادي الاتحاد السعودي لمدة شهر.. تعرّف على السبب

العكايشي يغيب عن نادي الاتحاد السعودي لمدة شهر.. تعرّف على السبب

المصدر: د ب أ

أوضحت الفحوص الطبية التي أجراها أحمد العكايشي، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي، إصابته بتمزق في العضلة الرباعية بالفخذ، وتقرَّر غيابه عن الفريق لمدة شهر.

ونشر الحساب الرسمي لبوبا العربية، الشريك الصحي للنادي، عبر موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت (تويتر) تغريدة جاء فيها: “أوضحت الفحوص الطبية إصابة أحمد عكايشي بتمزق جزئي بالعضلة الرباعية للفخذ الأيمن، ويحتاج اللاعب لعلاج تأهيلي لمدة من 3 إلى 4 أسابيع تحت إشراف الفريق الطبي للنادي”.

ويغيب عكايشي عن صفوف الاتحاد في دورة تبوك الدولية الثانية التي يشارك فيها الفريق حالياً، إلى جانب غيابه عن أول جولتين في الدوري السعودي.

ويفتتح الاتحاد مشواره بالدوري أمام الباطن يوم 11 من الشهر الجاري.

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