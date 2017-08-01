الفتح السعودي يتعاقد مع المهاجم البرازيلي جواو بيدرو

أعلنت إدارة نادي الفتح السعودي التعاقد مع المهاجم البرازيلي جواو بيدرو مهاجم نادي الكوبينداس الإسباني صاحب 24 عاماً لتمثيل الفريق الفتحاوي مدة موسمين رياضيين مع أفضلية التجديد.

ويمثل التعاقد مع المحترف البرازيلي إضافة في مركز خط الهجوم لما يمتلكه من إمكانيات فنية مميزة على مستوى الهجوم بالإضافة للقوة البدنية، وجاء التعاقد معه بتوصية من المدير الفني للفريق فتحي الجبال.

‎وأعلن مجلس إدارة النادي عن عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس المقبل لتقديم اللاعبين والمحترفين الأجانب الذين تعاقدت معهم إدارة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

‎وأوضح نادي الفتح عبر حسابه الرسمي بشبكة “تويتر” أن هناك مؤتمر صحفي آخر سيتبع مؤتمر تقديم اللاعبين الجدد بحضور رئيس النادي المكلف سعد العفالق والمدير الفني التونسي فتحي الجبال.