نادي الهلال السعودي يعير ليو بوناتيني لـ ولفرهامبتون الإنجليزي

أعلن نادي الهلال السعودي إعارة مهاجمه، ليو بوناتيني لنادي ولفرهامبتون الإنجليزي، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية بإنجلترا.

وقدّم بوناتيني مستويات مميزة مع الهلال الموسم الماضي، غير أنه لم يعد يحظى بثقة رامون دياز مدرب الفريق.

ومع التدعيمات الجديدة للهلال، فقد بوناتيني فرص التواجد في التشكيلة الأساسية للزعيم.

ولا يرغب الهلال في التفريط باللاعب بشكل تام خشية فشل أي من صفقاته الجديدة في خط الهجوم.

ليو بوناتيني ثاني مهاجم هلالي يُعار إلى ولفرهامبتون بعد سامي الجابر الذي لعب للفريق الإنجليزي عام 2000.