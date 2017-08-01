الفتح المغربي يحبط طموحات نادي النصر السعودي في ضم محمد فوزير

قالت تقارير صحافية سعودية، إن نادي النصر استطلع رأي إدارة الفتح المغربي، لأجل التعاقد مع اللاعب محمد فوزير بيد أن العالمي اصطدم بطلب الإدارة المغربية الحصول على 1.5 مليون دولار لإعارة اللاعب موسمًا واحدًا فقط.

وحصل فوزير على جائزة أفضل لاعب بالدور الأول خلال البطولة العربية المقامة في مصر حاليًا.

وسجل فوزير هاتريك في فوز الفتح على النصر خلال منافسات البطولة.

وطالبت جماهير النصر السعودي بالتعاقد مع اللاعب الذي رحب بالانضمام للعالمي.

وبحسب صحيفة المدينة السعودية فإن النصر تقدم بطلب لإدارة التعاون للحصول على لاعب المحور البرازيلي ساندرو مانويل وإنها تنتظر الرد من سكري القصيم.

من جهة أخرى، قالت صحيفة “عين اليوم” إن حسين عبدالغني لاعب الفريق السابق، بدأ التنسيق لحضور دورة إعداد مدربي كرة القدم ،التي تبدأ 20 أغسطس الجاري.