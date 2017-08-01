مشجع سعودي يكشف تفاصيل اعتداء عمر السومة عليه (فيديو)

كشف مشجع لنادي الأهلي السعودي، حقيقة اعتداء عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عليه، في أحد مطارات المملكة العربية السعودية.

وظهر في مقطع الفيديو اللاعب السومة يسير جاراً حقيبة سفر خلفه في صالة المطار، بينما يحيط به عدد من الشبان يبدو أنهم من مشجعي الفريق السعودي الذين حضروا لالتقاط الصور مع واحد من أبرز هدافي الدوري السعودي.

كما يظهر في الفيديو اللاعب السومة ينتفض فجأة على أحد المحيطين به ويمسكه بيده دون أن يتضح بالضبط ما الذي دفع السومة للإقدام على هذا التصرف الغامض، وما إذا كان ما جرى مشاجرة أو خلافاً بين اللاعب وأحد معجبيه.

وقال المشجع في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي إنه ذهب لالتقاط صورة مع السومة، ثم فوجئ بقيام الأخيرة بانتزاع جواله وإلقائه على الأرض.

وتابع “ما أحزنه هو انتزاع السومة لهاتفه وإلقاؤه أرضا، والتلفظ عليه”.

وأشار المشجع بحسب الفيديو الذي بثه إلى أن بقية اللاعبين تعاملوا معه بطريقة عادية، ورحبوا به.

وأتم “الهاتف لا يعمل حتى الآن”

وانتشر فيديو آخر لنفس المشجع الأهلاوي، وهو يعتذر لعمر السومة بسبب ما حدث بينهما، مشيرًا إلى أنه لا يريد اعتذارًا من اللاعب.

وأشار المشجع إلى أنه يلتمس العذر للسومة بسبب قلق الأخير على زوجته.

يذكر أن السومة استقبل توأما بعد ساعات من عودته إلى السعودية قادما من معسكر الفريق في النمسا.