رئيس بعثة نادي الهلال: التعاقد مع حراس مثل الحبسي والحضري سيفيد السعودية

أشاد سعد المنصور، رئيس بعثة الهلال السعودي في البطولة العربية للأندية لكرة القدم، بقرار الاتحاد المحلي بالتعاقد مع حراس أجانب “لما له من إفادة كبيرة للحراس السعوديين”.

ووافق الاتحاد السعودي للعبة على تعاقد الأندية مع حراس مرمى أجانب بدايةً من الموسم المقبل، لأول مرة منذ تطبيق نظام الاحتراف عام 1993.

وأشاد المنصور بهذا القرار الذي استفاد منه فريقه بضم العُماني علي الحبسي (35 عامًا) من ريدينغ الإنجليزي.

وقال المنصور في مقابلة مع رويترز قبل مغادرة الفريق مقر إقامته بالإسكندرية عائدًا إلى الرياض: “بعد اعتزال الأسطورة محمد الدعيع والحارس مبروك زايد انتظرت السعودية كثيرًا ظهور حراس بالمستوى نفسه. ياسر المسيليم حارس الأهلي والمنتخب لم يرقَ لنفس مستوى الحراس المعتزلين، بدليل تعاقد الأهلي مع محمد العويس من الشباب في وجوده”.

“نتمنى أن تتعاقد الأندية السعودية مع حراس في مستوى الحبسي وليس أقل منه. التعاون أيضًا تعاقد مع عصام الحضري الذي نتمنى أن يستفيد منه شباب الحراس”.

“كرة القدم لا تعترف بأعمار، بدليل وجود الحضري (44 عامًا) وأعتقد أنه سيكون نموذجًا جيدًا لشبابنا على العطاء والكفاح”.

العين والمنتخب

وتطرق المنصور في المقابلة لاستعدادات الفريق الأول بقيادة المدرب الأرجنتيني، رامون دياز، لمواجهة العين الشهر المقبل في دور الـ 8 بدوري أبطال آسيا، قائلًا: “نعرف كل شيء عن العين والكرواتي زوران ماميتش مدرب النصر السابق يعرف أيضًا كل شيء عنا”.

“المواجهة مصيرية والفائز يتأهل إلى قبل النهائي، لكن في ظل التعاقدات الجديدة واستقرار الجهاز الفني واللاعبين الأجانب أرى أن حظوظنا قوية. هدف الهلال الفوز باللقب الآسيوي وربما نزيد على الثنائية المحلية التي تحققت العام الماضي بإضافة كأس ولي العهد أيضًا”.

وتُوِّج الهلال بثنائية الدوري المحلي وكأس الملك الموسم الماضي، ويواصل مشواره في دوري أبطال آسيا الذي لم يحرز لقبه أي فريق سعودي منذ تتويج الاتحاد باللقب في 2005.

وخسر الهلال في نهائي 2014 أمام ويسترن سيدني واندرارز الأسترالي، بينما خسر العين النهائي أيضًا في نسخة العام الماضي أمام تشونبوك الكوري الجنوبي.

وانتقل رئيس بعثة الفريق الأولمبي في الهلال إلى الحديث عن مصير المنتخب الأول في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم العام المقبل في روسيا، إذ أعرب عن خشيته من مواجهة الإمارات في الجولة قبل الأخيرة قائلًا: “أخشى من مواجهة الإمارات على أرضها لأنها ستتحكم في نتيجة مباراتنا أمام اليابان في ختام التصفيات في جدة”.

“الإمارات ستخوض المباراة بأريحية كبيرة ودون ضغوط وستؤثر نتيجة المواجهة على أدائنا أمام اليابان في جدة بختام التصفيات”.

وتستضيف الإمارات المنتخب السعودي في نهاية الشهر المقبل ضمن الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الثانية، قبل أن تستضيف السعودية المنتخب الياباني في الخامس من سبتمبر في جدة.

وتحتل السعودية المركز الثاني في المجموعة برصيد 16 نقطة، بفارق الأهداف عن أستراليا ومتأخرة عن اليابان بنقطة واحدة قبل جولتين على النهاية.

ويتأهل أول فريقين في المجموعتين مباشرة لنهائيات روسيا، بينما يخوض صاحبا المركز الثالث في المجموعتين جولة فاصلة ثم يخوض الفائز منهما جولة مماثلة مع منتخب من منطقة أخرى.

اللقب بين الأهلي والترجي

وبعدما ودّع الهلال منافسات البطولة العربية، التي تُختتم في الإسكندرية يوم السبت المقبل، عقب خسارته 3/2 أمام الترجي أمس الأحد في ختام منافسات المجموعة الثالثة، توقع المنصور ألا يخرج اللقب عن فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي.

وسيلتقي الترجي مع الفتح الرباطي المغربي في قبل النهائي يوم الخميس المقبل، بعد يوم واحد من مواجهة الأهلي والفيصلي الأردني في الدور ذاته بعد لقائهما في الدور الأول.

وقال المنصور: “الترجي والأهلي الأقرب للفوز باللقب، لأنهما فريقان كبيران ويملكان القدرة على التألق وحسم الألقاب في الأمتار الأخيرة”.