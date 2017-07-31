عمر السومة يتلقى خبرًا سارًا عقب عودته من معسكر الأهلي السعودي بالنمسا

أعلن مهاجم نادي الأهلي السعودي، عمر السومة، عن خبر سار من خلال حسابه عبر تويتر، بعد عودته مع بعثة الفريق من النمسا، التي استضافت معسكر الفريق السعودي استعدادًا للموسم الجديد.

وكتب اللاعب السوري من خلال حسابه الرسمي عبر تويتر: “وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقني الله بطفلين أسميتهما عبدالله و محمد أسأل الله أن يبارك فيهما”.

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.رزقني الله بطفلين أسميتهما عبدالله و محمد أسأل الله أن يبارك فيهما — omar alsomah (@omaralsomah) July 31, 2017

وتابع: “وينبتهما نباتًا حسنًا، وأن يرزقني برهما ويبلغ أشدهما، وأن يجعلهما من عباده الصالحين، ومن حفظة كتابه الكريم”.

وكان السومة، قد غادر فور وصوله مع بعثة الأهلي، متجهًا إلى الكويت، حيث تواجدت زوجته طيلة الفترة الماضية هناك.

ومنح الجهاز الفني بقيادة الأوكراني ريبروف، إجازة للاعبين لمدة 48 ساعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته، بعد غد الأربعاء، بمقر النادي بجدة .