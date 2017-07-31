بعد رفض ناديه رحيله.. نادي النصر السعودي يلجأ لطريق آخر لضم بيليات

أشارت تقارير صحافية سعودية إلى سعي إدارة نادي النصر السعودي لاتخاذ طريق آخر لضم الدولي الزيمبابوي خاما بيليات، لاعب فريق صن داونز الجنوب الأفريقي، بعدما أبدى الأخير رغبة ملحة في الانضمام للعالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الاقتصادية”، فإن اللاعب هدد إدارة ناديه بالامتناع عن التدريبات، حال رفضهم لتلبية رغبته بالانضمام للنادي السعودي، وترغب إدارة النادي الجنوب الأفريقي في الاحتفاظ باللاعب لكن عرض النصر المادي يفوق بمراحل ما يحصل عليه من ناديه.

وأوضحت الصحيفة، أنه لم يتبق أمام إدارة الأمير فيصل بن تركي، رئيس النادي، من خيار سوى كسر عقده بقيمة الشرط الجزائي التي تبلغ 2.5 مليون دولار لأجل ضمان تدعيمه لكتيبة المدرب البرازيلي ريكاردو غوميز، قبل انطلاقة الموسم المقبل.

وكشفت المصادر، أن بيليات تنازل عن 150 ألف دولار من جملة راتبه السنوي الذي يبلغ 650 ألف دولار، لأجل الانتقال للنصر، في الوقت الذي يستمر فيه اللاعب بممارسة مزيد من الضغوطات على إدارة ناديه، فيما يسعى مفاوض النصر لتقليص قيمة الشرط الجزائي وإقناع مسؤولي النادي الجنوب الأفريقي بتسلميهم المبلغ على دفعات.

وتضع إدارة النصر 3 خيارات في مركز المحور بعد أن طالب المدرب ريكاردو، بلاعب يمتلك الخبرة والصفات القيادية في منتصف الملعب، إذ تنحصر الأسماء في لاعب عربي، فضلا عن اثنين من أمريكا الجنوبية، وسيكون اللاعب محمد فوزير، نجم الفتح الرباطي المغربي، هو البديل المتوقع حال فشل انضمام اللاعب بيليات للعالمي في الفترة المقبلة.