النادي الأهلي السعودي يقترب من ضم الكوستاريكي براين رويزر

اقتربت إدارة النادي الأهلي السعودي من التوقيع مع لاعب سبورتنغ لشبونة البرتغالي، الدولي الكوستاريكي براين رويزر، بعد مفاوضات بين الطرفين في صفقة تصل إلى 22 مليون ريال (5 ملايين يورو).

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الوطن” السعودية، فإن المفاوضات ما زالت جارية بين مسؤولي الأهلي من جهة واللاعب وناديه البرتغالي من جهة أخرى.

وما زال ملف التعاقدات يقلق الأهلاويين لعدم حسمه بشكل نهائي من قبل الإدارة نظير اقتراب موعد الرفع بالقائمة المشاركة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا والمحدد في الـ6 من أغسطس المقبل.

وفضلت إدارة النادي التكتم وعدم الخوض في أوضاع الفريق حتى الانتهاء من إغلاق عدد من الملفات.

رويز يستطيع اللعب في أكثر من مركز في خط الوسط، (جناحًا أيسر، ومهاجمًا ثانيًا، وصانع ألعاب)، وحقق أرقامًا كبيرة، ومميزة جدًا له مع منتخب كوستاريكا عندما قاد منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي في كأس العالم، وحصل على جائزة أفضل لاعب كوستاريكي وقتها كما كان هداف البطولة من كوستاريكا.. وقد تم عرض براين رويز على المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف الذي بدوره رحب بانضمام اللاعب.

ومن المتوقع أن يصل رد براين رويز رسميًا للإدارة الأهلاوية خلال الساعات القليلة المقبلة، خصوصًا وأن اللاعب يملك عدة عروض من الدوريين الإنجليزي، والأمريكي.

من جهة أخرى، عادت أمس بعثة الأهلي إلى جدة بعد انتهاء المعسكر الإعدادي الخارجي ،الذي أقيم في النمسا خلال الفترة من الـ8 وحتى الـ29 من يوليو الجاري، ويستأنف الفريق بعد غد تدريباته على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي، بعدما فضل الجهاز الفني بقيادة الأوكراني سيرجي ريبروف منح لاعبيه راحة لمدة 3 أيام.