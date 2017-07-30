هل اعتدى عمر السومة على مشجع لناديه الأهلي السعودي؟ (فيديو)

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في السعودية، اليوم الاثنين، جدلاً واسعاً بين عشاق وجماهير كرة القدم في المملكة بعد أن ظهر فيه لاعب نادي الأهلي السعودي، المحترف السوري عمر السومة في موقف غامض مع شبان في أحد مطارات المملكة.

ويظهر في مقطع الفيديو اللاعب السومة يسير جاراً حقيبة سفر خلفه في صالة المطار بينما يحيط به عدد من الشبان يبدو أنهم من مشجعي الفريق السعودي الذي حضروا لالتقاط الصور مع واحد من أبرز هدافي الدوري السعودي.

كما يظهر في الفيديو اللاعب السومة ينتفض فجأة على أحد المحيطين به ويمسكه بيده دون أن يتضح بالضبط ما الذي دفع السومة للإقدام على هذا التصرف الغامض، وما إذا كان ما جرى مشاجرة أو خلافاً بين اللاعب وأحد معجبيه.

#السومه_يعتدي_علي_مشجع : السومة مسكين من زمان ماجلد الخصوم حول على البشر اتعبت من بعدك يا اسطورتي ???? pic.twitter.com/PmGaiNwtMX — فهد . (@F_S9S) ٣٠ يوليو، ٢٠١٧

وعلى موقع “تويتر” الذي يجمع ملايين السعوديين، وبينهم كثير من عشاق الأندية السعودية، تحول الوسم ” #السومة_يعتدي_على_مشجع” إلى عنوان قضية ينقسم المغردون حول حقيقتها بين مصدق وبين مشكك.

ويقول مغردون سعوديون، إن السومة اعتدى بالضرب على مشجع أهلاوي وانه يجب أن يعاقب بغض النظر عن السبب الذي دفعه لردة الفعل الغاضبة من المشجع، لكن غالبية من يتبنون تلك الرواية هم من مشجعي أندية سعودية أخرى منافسة للأهلي، ما يقلل من مصداقية روايتهم.

ويؤكد مغردون آخرون، وغالبيتهم من عشاق النادي الأهلي واللاعب السومة، إن أحد المشجعين أخذ الهاتف الجوال للسومة وبدأ العبث به ما دفع السومة لسحبه منه بالقوة كما ظهر في الفيديو، وأن لا وجود لاعتداء كما يتم الترويج.

وأنهى الإعلامي الرياضي السعودي بدر عقيل ذلك الجدل بتغريدة على موقع “تويتر” قال فيها “كنت متواجد فالمطار، السومة لم يعتدي ولكن طلب من المشجع بعدم تصويره مقطع فيديو ..!! فقط”.