الاتفاق يتعاقد مع عبدالإله بخاري لاعب الأهلي السعودي في صفقة انتقال حر (صور)

المصدر: د -ب-أ

أعلن نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد تعاقده مع عبدالإله بخاري كلاعب هاو في صفقة انتقال حر، قادما من النادي الأهلي.

واجتاز بخاري الفحص الطبي وجرت مراسم توقيع العقد بحضور بندر العليو، عضو مجلس الإدارة، وعبدالله القرني ممثل شركة النخبة للخدمات الرياضية.

⚪️ إدارة #الاتفاق تتعاقد مع الظهير الأيسر السابق في النادي الأهلي عبدالإله بخاري كهاوٍ في صفقة انتقال حر pic.twitter.com/mxjCL7qprI — نادي الاتفاق (@Ettifaq) ٣٠ يوليو، ٢٠١٧

من جانبه، أبدى بخاري سعادته لتمثيل الفريق بداية من الموسم المقبل.

وشكر اللاعب إدارة الاتفاق على ثقتهم به، كما شكر فهر الطيب، وكيل أعماله.

يذكر أن الاتفاق يشارك في بطولة تبوك الدولية الثانية حيث يتواجد في المجموعة الأولى إلى جانب الاتحاد السعودي والإسماعيلي المصري، الذي سيواجهه يوم 2 آب/أغسطس المقبل.