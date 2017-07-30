الاتحاد السعودي يرفع مجددًا عدد المحترفين الأجانب

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم السماح للأندية المشاركة في دوري جميل للمحترفين، قيد 3 لاعبين أجانب من مواليد المملكة، في قوائم الموسم الجديد.

يذكر أن الاتحاد السعودي قد رفع عدد المحترفين هذا الصيف إلى 6 لاعبين، ليعود ويرفعه مجددًا إلى 9، لكن بشرط أن يتضمن هذا العدد 3 محترفين وُلدوا في السعودية، على أن يكونوا من مواليد 1997 فما فوقها، كما يجب أن يكون اللاعب تحت كفالة والديه، أو كفالة النادي فقط.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد سمح لأندية الدرجة الأولى بتسجيل 3 لاعبين أجانب، من بينهم لاعب من مواليد المملكة.

وكانت الاستفادة من مواهب كرة القدم، من أبناء المقيمين بالسعودية، خاصة الذين وُلدوا بالمملكة، فكرة تسيطر على النقاد والمهتمين بالشأن الكروي، تحديدًا بعد انتقال عدد من هؤلاء اللاعبين إلى الدوريات الخليجية المجاورة.