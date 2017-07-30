مهاجم نادي الهلال السعودي بوناتيني على رادار نادٍ إنجليزي

قالت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي، إنها تلقت عرضاً مغرياً من نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، الذي ينشط بدوري الدرجة الأولى، لشراء بطاقة اللاعب البرازيلي ليو بوناتيني.

وأشارت المصادر إلى أن عرض النادي الإنجليزي يطلب فيه استعارة المهاجم البرازيلي مدة عام مع أفضلية الشراء نظير 5 ملايين يورو.

وكان اللاعب انضم للهلال مطلع الموسم الماضي من نادي أستوريل البرتغالي حيث كان رابع هدافي المسابقة هناك نظير 5.5 مليون يورو.

واللاعب كان هدافاً للهلال الموسم الماضي، إلا إنه لم يقنع مسؤولي الهلال الذين فضلوا إعارته أو بيعه، علما بأن الهلال تعاقد مع مهاجم أوروغوياني هو ناتياس بريتوس ليحل بديلاً عنه.