رئيس نادي النصر السعودي يكشف حقيقة إقالة غوميز

نفى فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السعودي، وجود أي نية من الإدارة لإقالة البرازيلي ريكاردو غوميز، مشددا على بقائه في منصبه كمدير فني للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس النصر في تصريحات إعلامية، إن غوميز باق مع الفريق ولا نية لإقالته رغم النتائج السلبية التي حققها في البطولة العربية.

وشدد بن تركي على أهمية فترة الإعداد للاعبي النصر، بغض النظر عن الهزائم التي تعرض لها الفريق، مستشهداً بخسارة ريال مدريد على يد مانشستر سيتي قبل يومين بنتيجة (1-4).

وأوضح أن النصر شارك في البطولة بغرض الإعداد لانطلاق الموسم الجديد، مؤكداً أن سر تراجع مستوى الفريق هو إلغاء بعض المباريات الودية في معسكر تركيا بسبب الأجواء المناخية، بالإضافة إلى تأخر انضمام اللاعبين المحترفين للتدريبات الجماعية.

وأردف: “كنا نطمح للتأهل إلى نصف النهائي من أجل خوض مزيد من المباريات القوية قبل انطلاق الموسم الجديد، رغم ذلك كانت البطولة فرصة جيدة لإعداد اللاعبين”.

وأتم رئيس نادي النصر تصريحاته مهنئاً نادي الزمالك بالفوز بالمباراة، متمنياً للاعبيه التوفيق في منافسات كأس مصر.

من ناحية أخرى، أظهرت الفحوصات الطبية الأولية، التي أُجريت للاعب المغربي في صفوف الفريق، سعد لكرو، وجود كدمة في عضلة الفخذ، وسيتم إجراء الكشف الطبي النهائي على اللاعب عقب العودة للرياض، وفقًا لما أعلنه النادي العاصمي عبر حسابه على “تويتر”.

وكان لكرو قد تعرض للإصابة في الشوط الأول من مباراة فريقه، أمس السبت، أمام الزمالك، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة العربية، والتي انتهت لصالح الفريق المصري (2/1).

وخشيت جماهير النصر من تعرض اللاعب لإصابة طويلة، خاصةً أن النادي تعاقد معه خلال الأيام القليلة الماضية.

يذكر أن النصر ودع منافسات البطولة العربية، وحل رابعاً في ترتيب المجموعة الثانية بنقطة وحيدة، بعد تعادل مع العهد اللبناني (1-1)، والخسارة أمام الفتح المغربي (0-4)، والزمالك المصري (1-2).