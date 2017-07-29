السعودية.. حقيقة تخلي النادي الأهلي عن فيتفاتزيديس وعبدالشافي

أوضح النادي الأهلي السعودي حقيقة الأنباء التي ترددت خلال اليومين الماضين، باستغنائه عن لاعبيه اليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس أوالمصري محمد عبدالشافي.

وقالت إدارة النادي اليوم السبت: “كل ما ذُكر حول هذا الموضوع لم يتعد الاجتهادات الصحافية”.

وترددت أنباء عن طلب مدرب الفريق، الأوكراني سيرجي ريبروف، التخلي عن أحد اللاعبيْن ؛من أجل ضم اللاعب الكوستاريكي راين رويز.

وانضم فيتفاتزيديس إلى الأهلي صيف العام 2015، في حين انضم عبدالشافي للأهلي في أكتوبر 2014، وساهما في تتويج الفريق بالثنائية موسم 2015/2016.

ويفتتح الأهلي مبارياته في الدوري السعودي في التاسع من الشهر المقبل أمام الاتفاق.