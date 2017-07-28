مدرب نادي النصر السعودي: استفدنا من البطولة العربية رغم النتائج السلبية

قال البرازيلي ريكاردو غوميز مدرب النصر السعودي إن فريقه استفاد كثيرًا من المشاركة في البطولة العربية للأندية لكرة القدم رغم النتائج السلبية خلال أول مباراتين وضياع حلم المنافسة على اللقب.

ويتذيل النصر ترتيب المجموعة الثانية بنقطة واحدة بعد التعادل 2/2 مع العهد اللبناني والخسارة 4/0 أمام الفتح الرباطي المغربي قبل أن يختتم مبارياته بلقاء الزمالك المصري غدًا السبت.

ويتصدر الفتح المجموعة بـ 4 نقاط متفوقًا بفارق الأهداف عن العهد بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث بنقطة واحدة لكنه يتفوق بفارق الأهداف أيضًا عن النصر.

وتعاقد النصر مع غوميز مدرب ساو باولو السابق خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي قاد الفريق في آخر 9 مباريات في الدوري الموسم الماضي بعد رحيل المدرب الكرواتي زوران ماميتش لتدريب العين الإماراتي.

وقال غوميز في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة “استفدنا كثيرًا من البطولة العربية رغم النتائج السيئة بالتعادل مع العهد والهزيمة من الفتح المغربي وضياع حلم المنافسة على اللقب”.

“تعرفت على اللاعبين بشكل جيد وعن قرب خلال البطولة، مباراة الزمالك ستشهد بعض التغييرات في التشكيل حسب أداء اللاعبين خلال المباراتين السابقتين وسنعطي الفرصة لبعض اللاعبين الشبان”.

واعترف المدرب البرازيلي بأن فريقه واجه بعض الصعوبات أمام الفتح والخسارة أثرّت على اللاعبين نفسيًا وسيسعى لعلاج ذلك.

وأوضح “نحن في مرحلة بناء فريق قوي وما زلنا في مرحلة الإعداد ولا نهتم بالنتائج لأن هدفنا الاستعداد للموسم المقبل”.

من جهته، أكد طارق يحيى المدرب المؤقت للزمالك أن فريقه سيسعى لمصالحة جماهيره عندما يواجه النصر في ختام مباريات الفريقين في الدور الأول للبطولة العربية للأندية.

وانفصل الزمالك بالتراضي عن مدربه البرتغالي أوغوستو إيناسيو أمس الخميس وذلك بعد الخسارة 1/0 أمام العهد اللبناني في الجولة الثانية للمجموعة يوم الأربعاء الماضي.

وقال يحيى في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة “نسعى لتقديم مباراة جيدة غدًا أمام النصر لمصالحة الجماهير، اللاعبون يملكون الدوافع القوية لتقديم مباراة جيدة”.

“لدينا 18 لاعبًا في قائمة الفريق وهو أمر مقلق وسنحاول الدفع باللاعبين الجاهزين فنيًا وبدنيًا دون النظر لأي اعتبارات أخرى”.

وقال إبراهيم صلاح لاعب الوسط “بعض لاعبي الزمالك لم يحصلوا على راحة منذ 3 سنوات، نشعر بمعاناة الجماهير بسبب النتائج المتراجعة مؤخرًا”.

“تعاهد اللاعبون عقب تدريب أمس على مصالحة الجماهير والتحضير القوي لمباراة المصري البورسعيدي في قبل نهائي كأس مصر”.

وأنهى الزمالك الدوري المحلي في المركز الثالث خلف الأهلي البطل ومصر للمقاصة وصيفه لكنه سيلتقي مع المصري البورسعيدي الشهر المقبل بينما يلعب الأهلي مع سموحة في قبل نهائي الكأس.

وودع الزمالك دوري أبطال أفريقيا في وقت سابق من الشهر الحالي من دور المجموعات باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الثانية خلف اتحاد العاصمة الجزائري وأهلي طرابلس الليبي.