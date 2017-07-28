الإمارات.. نادي العين يوافق على رحيل مهاجمه للدوري السعودي

وافق نادي العين الإماراتي على إعارة مهاجمه الكولومبي، دانيلو أسبريا، إلى نادي الفيحاء السعودي لموسم واحد قابل للتجديد.

وكان نادي الفيحاء، الصاعد حديثًا لدوري جميل، قد أرسل خطابًا رسميًا إلى العين، يطلب فيه التعاقد مع الكولومبي دانيلو أسبريا، ليكون رابع اللاعبين المحترفين الأجانب في الفريق.

وانتقل أسبريا إلى العين في الميركاتو الشتوي من العام 2016، قادمًا من ليتيكس لوفيتش البلغاري مقابل 2.5 مليون دولار.

وسجل اللاعب، البالغ عمره 28 عامًا، مع العين 16 هدفًا وصنع 6 في 55 مباراة.

وتعاقد الفيحاء مع عدد من اللاعبين على أمل احتلال أحد المراكز المتقدمة في الدوري السعودي الموسم المقبل.

وضم الفيحاء إلى صفوفه إيليو إيزاغيري من سيلتك وعبدالمجيد عبدالله الرويلي، وحسن معاذ فلاتة وأدميلسون دياز باروس ومعتز تمبكتي.

ويفتتح الفريق مبارياته في الدوري أمام الهلال يوم 9 أغسطس المقبل.