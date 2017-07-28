نادي الاتحاد السعودي ينعش خزينة الزمالك المصري

أنهى نادي الاتحاد السعودي أزمة المستحقات المالية الخاصة بصفقة اللاعب محمود عبد المنعم “كهربا“، بعد تحويله للقسط الثاني لحساب نادي الزمالك المصري، من قيمة تجديد عقد إعارة اللاعب.

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات صحفية إن الاتحاد السعودي حوّل المستحقات أمس الخميس، وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.

ويحاول نادي الاتحاد جدولة الديون والمستحقات المتأخرة، لحسم قيد اللاعبين، خوفًا من تكرار أزمة الموسم الماضي بمنعه من المشاركة في دوري أبطال آسيا، بسبب تراكم الديون وعدم سداد مستحقات لاعبين ومدربين.

يذكر أن نادي الاتحاد نجح بتجديد عقد إعارة كهربا من الزمالك، مقابل 2.3 مليون دولار لمدة موسم واحد.