حقيقة إقالة ريكاردو غوميز من تدريب نادي النصر السعودي

كشفت تقارير صحافية سعودية، أن إدارة نادي النصر لا تنوي إقالة المدرب البرازيلي ريكاردو غوميز أو مدرب اللياقة بالفريق.

وكانت هزيمة النصر الأخيرة أمام الفتح المغربي في بطولة الأندية العربية، برباعية نظيفة قد أشعلت الأوضاع داخل النادي العاصمي حيث أبدت الجماهير استيائها من مستوى الفريق.

وبحسب صحيفة “عين اليوم” السعودية فإن إدارة النصر لا تفكر في إقالة المدرب غوميز، كما ترى أنه لا يمكن الحكم على مدرب اللياقة البدنية خلال الفترة الحالية، بل مع بداية الموسم الرياضي الجديد.

ومن المقرر أن تعيد إدارة النادي بعد نهاية مشاركة الفريق في البطولة العربية تشكيل خارطة الفريق الفنية قبل بداية الموسم، من خلال اللجنة الفنية لتقييم عمل المدرب البرازيلي ومساعديه ومدرب اللياقة، وما قدموه خلال المعسكر التدريبي الخارجي في تركيا، وتقييم مستوى وأداء بعض اللاعبين المحليين والأولمبيين.