نادي الهلال السعودي يتعادل مع نفط الوسط العراقي في البطولة العربية

تقلّصت فرص الهلال السعودي ونفط الوسط العراقي في التأهل إلى قبل نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم بعد تعادلهما 2/2 في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة اليوم الخميس.

ورفع الهلال، الذي يشارك في البطولة بالفريق الأولمبي، رصيده إلى نقطتين قبل مباراة الترجي التونسي مع المريخ السوداني في وقت لاحق اليوم بينما حصد نفط الوسط أول نقطة بالبطولة.

ووضع المخضرم صالح سدير نفط الوسط في المقدمة في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول بركلة حرة من خارج منطقة الجزاء.

لكن عبدالكريم القحطاني أدرك التعادل للهلال في الدقيقة 51 من ركلة حرة عندما ارتطمت الكرة بالقائم وسكنت الشباك.

وبعدها بـ 6 دقائق أضاف أنس زباني الهدف الثاني للهلال عندما استغل تمريرة عرضية متقنة من زميله نايف كريري ووضعها مباشرة في الشباك.

وألغى الحكم هدفًا لسلطان جاسم لاعب نفط الوسط في الدقيقة 78 بداعي التسلل قبل أن ينجح البديل إياد سدير بعدها بدقيقة واحدة في تعديل النتيجة بضربة رأس إثر ركلة ركنية.

ويختتم الهلال مبارياته بالدور الأول بمواجهة الترجي يوم الأحد المقبل بينما يلتقي نفط الوسط مع المريخ في اليوم ذاته.