اجتماع مرتقب بين رئيس النصر السعودي وغوميز قد يسفر عن تغييرات بالجهاز الفني

كشفت مصادر داخل نادي النصر السعودي عن اجتماع مرتقب بين الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي، والمدرب البرازيلي ريكاردو غوميز بسبب تردي الوضع الفني داخل الفريق.

وقالت المصادر لـ”إرم نيوز” إن هذا الاجتماع من المنتظر عقده قبل مباراة الزمالك الأخيرة للفريق في البطولة العربية، ومن الممكن أن يسفر عن إقالة مدرب اللياقة وتغيير بعض المساعدين للمدرب إضافة لتصعيد عدد من لاعبي الفريق الأولمبي.

اللاعبون المنتظر تصعيدهم ومشاركتهم بصورة أساسية مع الفريق الأول هم سامي النجعي وعبدالإله العمري وعبد الرحمن الدوسري ومتعب المطلق وراكان الشملان وغيرهم.

وشنّت جماهير النصر هجوماً نارياً على اللاعبين والمدرب متهمين إياهم بأنهم لا يستحقون ارتداء القميص العالمي ولن يكونوا على مستوى طموح الجماهير.