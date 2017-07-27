عرض رسمي من الفيصلي السعودي لضم صانع ألعاب الأهلي المصري

تلقى مؤمن زكريا لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول عرضًا جديدًا للانتقال للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “طلب النادي الفيصلي السعودي رسميًا التعاقد مع زكريا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية”.

وأَضاف: “أرسل النادي السعودي فاكسًا رسميًا إلى الأهلي بعدما حصل على موافقة مبدئية من اللاعب ومن المقرر أن يعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة جلسة مع حسام البدري المدير الفني للفريق فور عودته من كندا وذلك لحسم موقف اللاعب”.

وفي الإطار نفسه أكد مصدر داخل القلعة الحمراء أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي سوف يعقد جلسة خاصة مع سعد سمير مدافع الفريق للاستفسار منه عن عرض شيفلد يونايتد الإنجليزي.

وانتشرت أنباء تلقي اللاعب عرضًا من شيفلد يونايتد عن طريق وسيط سعودي مقرب من الأمير الذي يمتلك 50% من أسهم النادي الإنجليزي منذ العام 2013.

ويسعى مدير الكرة إلى الاستفسار من اللاعب عن العرض وعن تفاصيله وصعوبة التفريط فيه لاسيما بعد رحيل أحمد حجازي إلى ويست بروميتش الإنجليزي.

علي جانب آخر يقود حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي الفريق فنيًا في مباراة نصر حسين داي الجزائري والمحدد لها غدًا الجمعة في إطار مباراة الجولة الثالثة بالبطولة العربية للأندية.

وكان البدري سافر مؤخرًا إلى كندا لقضاء إجازة سريعة مع أسرته وتولى أحمد أيوب القيادة الفنية للفريق خلال أول مباراتين في البطولة العربية.

ويختتم الأهلي استعداداته لمواجهة نصر حسين داي بالمران في السادسة مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.