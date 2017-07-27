هل تؤثر قضايا نادي الهلال السعودي لدى الفيفا على مستقبل الفريق؟

قال الإعلامي السعودي بندر الوابصي، إن القضايا المرفوعة على نادي الهلال السعودي سيتم حلها في القريب العاجل.

ونشر الوابصي تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التغريدات المصغر “تويتر”، قال فيها إن قضايا الهلال الثلاث بسيطة جدآ كرواتب وخلافه وسيتم حلها قريباً.

وأثارت تلك القضايا الخوف لدى جماهير الفريق السعودي، خوفًا من عدم تسجيل أي لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ ما يؤثر على منافسات الفريق في الموسم المقبل، حيث يطمح الزعيم إلى الحفاظ على لقب الدوري.

بخصوص قضايا #الهلال الثلاث بسيطة جدآ كرواتب وخلافه وسيتم حلها قريباً. #الهلال_وراه_رجال — بندر الوابصي (@bndralwabsii) ٢٦ يوليو، ٢٠١٧

وبتت غرفة فض المنازعات باتحاد القدم السعودي القضايا التي تمنع أندية دوري المحترفين السعودي من التسجيل في فترة الانتقالات الصيفية التي تستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل، وتصدرها اتحاد جدة والنصر، بينما لم يسجل أي قرار ضد أندية التعاون، الفيصلي، الفيحاء، الاتفاق والفتح.

وأشارت غرفة فض المنازعات إلى وجود 23 قضية صادرة ضد اتحاد جدة، و16 قضية ضد النصر، بينما توجد خمس قضايا ضد الرائد، و4 ضد الشباب و3 قضايا تمنع الهلال وأحد والقادسية من التسجيل، وقضيتان ضد الأهلي وقضية واحدة ضد نادي الباطن.