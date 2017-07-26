جماهير النصر السعودي تصب غضبها على الفريق وتطالب بوقفة حازمة

صبّت جماهير نادي النصر السعودي جام غضبها على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد أن تلقى ناديها هزيمة ثقيلة من الفتح الرباطي المغربي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في البطولة العربية، علمًا بأن الفريق المغربي كان سابع الدوري هناك الموسم الماضي.

ولم يكن أكثر المتشائمين يتوقع أن يسقط النصر السعودي وينهار بأربعة أهداف دون رد على يد نظيره الفتح الرباطي المغربي، وما يزيد صعوبة الهزيمة أن النصر خاض اللقاء بأغلب نجومه وبصفقاته الجديدة وعلى رأسها الليبيري ويليام جيبور الوافد من ريو آفي البرتغالي والبرازيلي ليوناردو بيريرا مهاجم الجزيرة الإماراتي.

وأصبحت جماهير النصر متخوفة على الموسم الجديد بعد الفشل الذريع في الموسم المنقضي الذي لم يحقق خلاله أي لقب ولم يستطع استعادة بطولة الدوري.

وترصد شبكة “إرم نيوز” أبرز ردود الفعل بعد الهزيمة القاسية أمام الفتح المغربي ومخاوف الجماهير من الموسم السيء للنصر.. فإلى السطور القادمة:

سنوات عجاف

يمر النصر بسنوات عجاف بعد أن حقق لقب الدوري السعودي لآخر مرة في موسم 2014 – 2015 وبالتالي غاب اللقب عن أحضان العالمي في آخر موسمين كما أنه خسر لقب كأس الملك وفشل في الفوز بلقب كأس ولي العهد رغم صعوده للنهائي.

ويأمل جمهور النصر أن ينهي السنوات العجاف سريعًا خاصة أن الإدارة وعدت بتدعيم الفريق بشكل مميز والتعاقد مع مدرب كبير ومخضرم.

مستوى مخيب

قدم النصر مستوى مخيب للآمال في البطولة بعدما فشل في الفوز على العهد اللبناني في الجولة الأولى وفرط في تقدمه بهدف نظيف ولم يكن على المستوى المطلوب فنيًا وبدنيًا رغم أن الدوري السعودي سينطلق قريبًا في أغسطس المقبل.

ويبقى النصر من الفرق المرشحة للقب ولكن الفريق السعودي فاجأ الجميع بعرض باهت في لقاء الفتح الرباطي المغربي وهو ما أثار استياء وغضب جماهيره.

وقال عادل عبدالرحمن المدير الفني الأسبق لفريقي الاتحاد والشباب السعوديين لإرم نيوز إن النصر فريق كبير وقوي وسقوطه برباعية مفاجأة قاسية لجماهيره.

وأضاف: “أخشى على النصر في الموسم الجديد وأعتقد أن هذه الخسارة ستكون نقطة تحول في إعداد الفريق وأتمنى أن يصحح العالمي أخطاءه سريعًا قبل بداية الدوري”.

انتقادات عنيفة

وشنت جماهير النصر هجومًا وانتقادات عنيفة على مسؤولي ومدرب الفريق بعد الخسارة القاسية أمام الفتح وتداول مشجعو النادي أن الفريق خسر بخمسة أهداف في آخر لقاء له بالدوري أمام الهلال في ختام مسابقة دوري جميل هذا الموسم.

وخسر النصر في آخر لقاء آسيوي بثلاثية وعلى المستوى العربي خسر 4 أهداف وتداولت تغريدات أيضًا لبعض اللقطات الترفيهية للنصر في معسكره قبل البطولة ليؤكدون أن هناك حالة من عدم التركيز.

إقالة جوميز

وطالبت جماهير النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإقالة المدرب البرازيلي ريكاردو جوميز عقب هذه الهزيمة وبعد منافسات البطولة العربية.

وبرر ريكاردو جوميز الهزيمة بأن الفريق مازال في مرحلة الإعداد ولا تعتبر البطولة العربية مقياساً لأداء الفريق في الموسم الجديد.

وقال جوميز عقب لقاء الفتح: “استقبلنا 3 أهداف في الشوط الأول وتم احتساب ضربتي جزاء بأخطاء دفاعية ساذجة ونعمل على ترميم الدفاع في الفترة القادمة”.

وطالب أكثر من مشجع نصراوي بإقالة جوميز وعودة الأوروجوياني كارينيو لتولي قيادة الفريق من جديد خاصة مع فشل المدربين مؤخراً من بعده.

وعلى موقع التدوينات المصغر “تويتر” هاجمت الجماهير لاعبي الفريق بضراوة، حيث نشر “جاميز” فيديو أظهر فيه بعض اللاعبين يرقصون في الجيم، قبل المباراة.

وقال الكاتب ممدوح عبد الرحمن في تدوينة: ” للأسف الشديد أن لاعبي النصر خذلوني، لم يتركوا أي مجال لي ولكم أن ندافع عنهم، برود واستهتار وعدم تركيز وغياب روح و و .الخ”.

#النصر_الفتح_المغربي للأسف الشديد أن لاعبي النصر خذلوني لم يتركوا أي مجال لي ولكم أن ندافع عنهم برود واستهتار وعدم تركيز وغياب روح و و .الخ — ممدوح بن عبدالرحمن (@mamdooh_alnassr) ٢٦ يوليو، ٢٠١٧

وفي السياق نفسه، تهكمت جماهير الهلال والاتحاد على النصر، وقامت بنشر عدة تغريدات تحمل طابع السخرية.

#النصر_الفتح_المغربي

لأخواننا العرب، بخصوص الفريق اللي يلعب الآن ولابس أصفر: pic.twitter.com/p5JSG5FBdx — الدحمي ، ???????? (@An_141) ٢٦ يوليو، ٢٠١٧

#النصر_الفتح_المغربي ⁧الهلال ⁩ترشح من الاتحاد السعودي بصفته بطل الدوري والكأس ⁧النصر ترشح من هيئة الترفيه عشان نضحّك إخواننا العرب — ۰۪۫S۪۫۰a۰۪۫L۪۫۰m۰۪۫n (@sloom15888) ٢٦ يوليو، ٢٠١٧

وفي الإسكندرية، قال عضو بالجهاز الفني لنادي النصر، رفض نشر اسمه: إن ظهير أيسر الفريق، المغربي سعد لكرو، لن ينجح في تعويض غياب القائد حسين عبد الغني على المدى القريب .

وشارك اللاعب كبديل في مباراة العهد اللبناني الأولى والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، في حين شارك في مباراة الفريق اليوم أمام الفتح المغربي، والتي خسرها “العالمي” بأربعة أهداف نظيفة، ولم يقدم المستوى المأمول رفقة باقي زملائه في الفريق.

وشنّت جماهير النادي السعودي هجومًا ناريًا على مدرب الفريق، البرازيلي غوميز ولاعبي الفريق، مشددين على أنهم جميعًا لا يصلحون لارتداء قميص النادي.