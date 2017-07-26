بعد زيادة عدد الأجانب.. غزو مصري وبرازيلي للدوري السعودي

أصبح لقرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب في مسابقة الدوري السعودي العديد من النقاط الإيجابية التي من المقرر أن ترفع مستوى المنافسة في دوري جميل، وتبقى أيضاً لها أضرار عديدة بالنسبة لدوريات أخرى تم التعاقد مع نجومها والاستعانة بهم في أندية دوري جميل في الموسم الجديد.

وترصد شبكة “إرم نيوز” أبرز الظواهر التي تم رصدها بعد زيادة عدد الأجانب في الدوري السعودي في السطور القادمة:

الدوري البرازيلي يكسب الرهان

اتجهت أغلب الأندية السعودية للحصول على خدمات لاعبين بالدوري البرازيلي بعدما تم التعاقد مع 5 لاعبين من بلاد راقصي السامبا.

وتعاقد نادي أحد مع رونالدو لاعب سبورت ريكيفي بجانب دودو لاعب فلومينسي كما ضم القادسية بيسمارك لاعب سانتا ريتا وتعاقد الفيصلي مع لويس جوستافو لاعب باهيا وضم الرائد إيلي سابيا لاعب سيراتيزينهو.

وقال عمرو أنور، المدير الفني الأسبق لفريق الاتحاد لـ”إرم نيوز” إن اللاعب البرازيلي دائماً يتربع على عرش محبي الأندية السعودية.

وأضاف: “اللاعب البرازيلي يتميز بالموهبة العالية والقوة البدنية والدوري السعودي منذ فترات طويلة وهو يعشق التعاقد مع لاعبين برازيليين”.

غزو مصري

كانت الظاهرة اللافتة أن يتم التعاقد مع 4 لاعبين مصريين لتدعيم الأندية السعودية خاصة أن الثنائي المصري محمد عبد الشافي ومحمود كهربا قدما مستويات طيبة في الفترة الأخيرة.

وضم الاتحاد كهربا بشكل نهائي كما تعاقد القادسية مع النيجيري ستانلي من الدوري المصري بجانب أن التعاون ضم عصام الحضري حارس مرمى وادي دجلة ومصطفى فتحي صانع ألعاب الزمالك.

وأكد عادل عبد الرحمن، المدير الفني السابق للوحدة السعودي لـ”إرم نيوز” أن الدوري المصري خطف الأضواء بمستوى بعض اللاعبين الذين تألقوا في الفترة الأخيرة بعدما أثبتت تجربة عبد الشافي نجاحها في الفترة الأخيرة.

وأضاف: “كهربا أيضاً أظهر مستويات طيبة في الفترة الأخيرة، وأعتقد أن الدوري السعودي سيشهد انضمام لاعبين مصريين آخرين في المرحلة القادمة”.

الأنظار تتجه إلى شمال أفريقيا

اتجهت الأنظار إلى دول شمال أفريقيا بصفة عامة بعدما تم التعاقد مع سعد لكرو من فريق الدفاع المغربي والإيفواري هيرفي جاي لاعب طنجة بجانب تعاقد أحد مع ثنائي الدوري الجزائري المدغشقري أندريا لاعب اتحاد الجزائر والجزائري عز الدين دوخة لاعب نصر حسين داي.

وضم الفتح اللاعب قادر من الأفريقي التونسي وضم الشباب مع لاعب فاروق بن مصطفى من الأفريقي.

وانضم بعض اللاعبين من الدوري الإماراتي وهم الثلاثي ليوناردو لاعب الجزيرة للنصر والسوري عمر خريبين للهلال والعراقي أحمد خلف من الإمارات.

صفقات من أوروبا

واتجهت بعض الأندية للتعاقد مع لاعبين من أوروبا بواقع لاعبين من بلجيكا ولاعبين من تركيا و3 لاعبين من البرتغال ولاعبين من الدوري اليوناني ولاعب من الدوري اللاتفي والمالطي والنرويجي والأسكتلندي.