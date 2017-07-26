تأجيل ودية العين الإماراتي والنادي الأهلي السعودي.. تعرّف على السبب

أعلن نادي العين الإماراتي رسميًا تأجيل مواجهته الودية ضد النادي الأهلي السعودي، والتي كان من المقرر أن تقام، اليوم الأربعاء، ضمن استعدادات الراقي والعيناوي، لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2017-2018.

وغرد النادي الإماراتي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قائلا: “تأجيل مباراة العين و الأهلي السعودي الودية ليوم غد الخميس 27 يوليو تمام الساعة 7:30 مساءً”.

وجاء هذا التأجيل بسبب هطول الأمطار على ملعب سبورتس بلاتزويغ، حيث يقيم الفريقان معسكريهما الخارجي المقام حاليًا في مدينة زالتسبورغ النمساوية، والذي يتخلله عدد من المواجهات الودية مع مختلف الأندية.

وتأهل العين والأهلي للدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا للموسم الجاري 2017، وسيلاقي الزعيم الإماراتي نظيره الهلال، بينما يلعب الراقي أمام بیرسبولیس الإيراني.

يذكر أن الأهلي فاز في آخر مبارياته الودية بثلاثة أهداف دون رد، على حساب نظيره الانيا سبورت التركي، ويسعى الراقي للفوز اليوم على العين الإماراتي.