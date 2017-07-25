استقبال أسطوري للحارس محمد العويس من جماهير النادي الأهلي السعودي (فيديو)

أعدت جماهير النادي الأهلي السعودي، استقبالا حاشدا للحارس الدولي محمد العويس، وذلك لدى وصوله إلى مطار جدة لتمثيل الفريق الأهلاوي بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد نهاية عقده مع نادي الشباب.

وتواجدت أعداد كبيرة من جانب جماهير وإعلاميي الأهلي، حيث أعربوا عن سعادتهم الغامرة بانضمام العويس لحراسة مرمى العرين الأهلاوي خلال السنوات المقبلة، ممتدحين إدارة النادي لإصرارها على إتمام الصفقة، رغم الصعوبات التي صاحبتها بعد رفض إدارة الشباب بيع المتبقي من عقد العويس، كما أحضروا سيارة “رولز رويس” وبساط أحمر ليسير عليه الحارس.

وأعلن متجر النادي الأهلي من خلال حسابه الرسمي على موقع “تويتر” إقامة حفل مبسط، غدًا الأربعاء، بمناسبة زيارة محمد العويس للمتجر في تمام الساعة 9 مساء، داعيًا جماهير الأهلي للحضور والاحتفال بانضمام الحارس الدولي إلى الكتيبة الأهلاوية بداية من الموسم الجديد.

وأثارت قضية انتقال العويس جدلًا هائلًا على مدار العام الحالي، آخرها تقديم نادي الشباب شكوتين إلى اللجنة الأولمبية السعودية، والهيئة العامة للرياضة، ضد اتحاد الكرة، بسبب “تقاعسه عن القيام بدوره في القضية”.

ويتهم نادي الشباب، اتحاد الكرة برئاسة عادل عزت، بـ”التستر على الفساد”، في قضية انتقال العويس، إلى الأهلي، إلى جانب تعطيل التحقيقات الباحثة عن مصدر الأموال، التي ثبت وجودها في حساب الحارس.