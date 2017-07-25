منع فاروق بن مصطفى حارس الشباب الجديد من السفر إلى السعودية.. تعرّف على السبب

أصدرت السلطات القضائية التونسية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بمنع الحارس الدولي فاروق بن مصطفى من السفر إلى السعودية للالتحاق بصفوف فريقه الجديد الشباب السعودي.

و بحسب ما نقلته إذاعة IFM، جاء هذا المنع على خلفية العثور على جثة أحد أقربائه ملقاة بمسبح داخل فيلا يملكها في منطقة الكورنيش في بنزرت.

وأضافت الإذاعة، أن فاروق بن مصطفى لم يكن موجودًا في منزله وقت وقوع الحادثة، وقد تفطّن إلى وجود الجثة، صباح يوم الإثنين، عندما ذهب إلى منزله لتفقده قبل سفره إلى السعودية الذي كان معدًا اليوم.

وبحسب المعطيات الأولية فإن سفر فاروق بن مصطفى سيتأجل إلى حين إنهاء التحقيقات والوقوف على الملابسات الحقيقية لوفاة الشاب.