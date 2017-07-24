مدرب الأهلي السعودي يرغب في استبعاد هذا الرباعي.. والإدارة تحذره

قالت تقارير صحافية سعودية، إن المدير الفني الأوكراني للنادي الأهلي السعودي، ريبروف، طالب باستبعاد الرباعي، سعيد الربيعي، وإسلام سراج، وأمير كردي، ومهند عسيري، بعد أن تركت الإدارة الأهلاوية المجال مفتوحا للمدرب في تحديد خياراته، واحتياجاته للموسم المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الرياضي”، فإن ريبروف يرغب في ألا تزيد قائمة الفريق الكروي الأول عن 25 لاعبا مع إمكانية ضم 3 لاعبين من الأولمبيين، كونه من المدربين الذين يمنحون الفرصة للاعبين الشباب.

واصطدم ريبروف بعدم موافقة إدارة النادي الأهلي على خروج مهند عسيري من الفريق، حيث أوضحت الإدارة الاهلاوية للمدرب أن مهند عسيري هو المهاجم والبديل الوحيد لعمر السومة، وأنه لا يوجد مهاجم آخر في الفريق كما لا يوجد مهاجم جيد متاح من أجل التعاقد معه.

وطلبت إدارة النادي من المدرب منح “عسيري” فرصة في الفترة المقبلة، وعدم الاستغناء عن خدمات المهاجم الأهلاوي.

وكان الربيعي تلقّى عرضًا من أحد الأندية السعودية، لم يتم الكشف عن هويته، للانضمام لصفوفه على سبيل الإعارة خلال الفترة الحالية.

ونشر النادي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت (تويتر) جاء فيها: “أبدى الجهاز الفني بقيادة الأوكراني ريبروف موافقته على إعارة اللاعب سعيد الربيعي بعد تلقّي النادي عرضًا بذلك، وتقررت مغادرته معسكر الفريق”.

ويغادر الربيعي معسكر الفريق المقام حاليًا في النمسا لحسم انتقاله إلى فريقه الجديد.