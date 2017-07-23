منتخبا العراق والسعودية يتأهلان لكأس آسيا تحت 23 عامًا

تأهل المنتخب العراقي إلى كأس آسيا تحت 32 عامًا بعد فوزه 2/0 على المنتخب السعودي في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من التصفيات.

وبهذه النتيجة يضمن المنتخبان العراقي والسعودي التأهل للمسابقة، حيث يتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، مقابل 6 للأخضر السعودي.

وجاء هدفا المنتخب العراقي عن طريق حسين علي السعيدي في الدقيقة 23 وأيمن حسين في الدقيقة 45.

وسجل المنتخب العراقي 1 2هدفًا في مبارياته الثلاث، واستقبل هدفًا وحيدًا.

في حين سجل الأخضر السعودي 11 هدفًا واستقبل 3 أهداف.

كما تمكن المنتخب الأولمبي العُماني من التغلب على نظيره الإيراني بنتيجة 2/0، ضمن المجموعة الأولى خلال المباراة التي أقيمت في بيشكك عاصمة قيرغيزستان.

وانتهى الشوط الأول من المبارة بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني نجح لاعبو المنتخب العماني من تسجيل هدفين في الدقيقة 48 عن طريق جميل اليحمادي، فيما سجل الهدف الثاني محسن الغثاني في دقيقة 71 في المباراة.

وبهذا النتيجة حجز المنتخب الأولمبي العماني مقعده في كأس العالم للشباب التي ستقام في الصين في يناير من العام القادم.